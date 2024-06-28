المطلة "مغلقة" أمام المستوطنين!

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أفادت وسائل إعلامية إسرائيلية الجمعة، بأن الجيش منع دخول السكان إلى مستوطنة المطلة حتى صباح الاثنين المقبل بسبب هجمات “حزب الله”.

وأصدر المجلس المحلي لمستوطنة المطلة التي تقع على خط المواجهة مع لبنان، اليوم، تعميما يفيد بمنع الدخول إلى المستوطنة اعتبارا من الغد وحتى الاثنين.

وجاء في رسالة التي وجهها المجلس إلى سكان المستوطنة: “.. نود إبلاغكم أنه اعتبارا من صباح الغد، لن يكون الدخول إلى المطلة ممكنا، وسنصدر لاحقا تعليمات جيش الدفاع الإسرائيلي فيما يتعلق بإجراءات الدخول إلى مستوطنة سبت شالوم”.

وجاءت الرسالة عقب إصابة اثنين من عناصر فرقة الطوارئ هذا الأسبوع بصاروخ مضاد للدبابات أطلق من لبنان على المستوطنة.