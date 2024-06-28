قوى الامن: توقيف مشتبه بهما بجرم مخدّرات عند حاجز ضهر البيدر

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صــدر عـن المديريّـة العامّـة لقـوى الأمـن الدّاخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامّـــــــــة البلاغ التالي: "السّاعة 23،30 من تاريخ 27-06-2024، وعلى مسلك البقاع - بيروت، أوقف عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي كلا من:

ر. ا. (من مواليد عام 1987، سوري الجنسية)

و. م. (من مواليد عام 1999، لبناني)، على متن سيارة نوع "هيونداي i10". وبتفتيشهما والسيارة، تم ضبط ما يلي:

/35/ غ من مادة حشيشة الكيف.

/22/ حبة كبتاغون.

/4/غ من مادة "كريستال كوكايين".

أودعا مع السيارة والمضبوطات مخفر ضهر البيدر لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء".