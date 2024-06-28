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"معا على الدرب" جمعية لمتقاعدي قوى الامن تعنى بحقوقهم

28
JUNE
2024
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أعلن حشد من متقاعدي قوى الأمن الداخلي ولادة جمعية تعنى بقضاياهم وعائلاتهم ومطالب مختلف الشرائح تحت اسم جمعية "معا على الدرب"، في حفل على مسرح الرابطة الثقافية في طرابلس.

حضر الحفل النواب: اشرف ريفي واحمد الخير وجهاد الصمد وممثل النائب كريم كبارة سامي رضا، ممثل المطران يوسف سويف المونسنيور جوزيف غبش، رئيس إتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال النقيب شادي السيد، رئيس الرابطة الثقافية رامز فري وحشد من أهالي رتباء متقاعدي قوى الأمن الداخلي.

اسماعيل

بعد النشيد الوطني، عرض عبد الرزاق اسماعيل لـ"معاناة المتقاعدين في ظل تقصير الدولة وتدخل السياسة التي افسدت لقمة الفقير"، مؤكدا "سعي الجمعية الى تفعيل العمل والمطالب والعناية بالشأن العام".

الأيوبي

من جهته، قال رئيس الجمعية شفيق الايوبي: "جمعية معا على الدرب تسعى الى توحيد المساعي الخيرية والإجتماعية، واستمرار الألفة بين أبناء الوطن الواحد، والعمل على رفع المستوى الصحي عبر إقامة المستوصفات الصحية، وتقديم المساعدات الغذائية والمادية للمتقاعدين العسكريين والمدنيين وعائلاتهم وللفقراء والمعوزين والمسنين والأطفال والسجناء".

اضاف: "في كل دول العالم يعيش المتقاعد سعيدا هانئا ببحبوحة ما توفره له دولته، فتراه يستعيد شبابه عند تقاعده، ويقوم بالسياحة في أرجاء المعمورة لا هم له سوى الحصول على راحته النفسية وسعادته وهنائه".

وتابع: "خلال السنوات الأخيرة بات المتقاعد في عالم النسيان على كل صعيد بعد أن أفنى زهرة شبابه في خدمة وطنه وناسه، فكان لا بد من ان يتحرك الشرفاء من الرتباء المتقاعدين لتحصيل حقوقهم، وإنشاء جمعية خاصة تعنى بحقوق وشؤون وهموم اللبنانيين والمتقاعدين، فكانت جمعية معا على الدرب".

 

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