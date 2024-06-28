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ميقاتي استقبل ملاط وعرض مع مشموشي واقع الادارات العامة ورواتب العاملين فيها

28
JUNE
2024
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عرض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، واقع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات وما تعاني منه من تحديات وصعوبات، وواقع العاملين في القطاع العام لا سيما لجهة الرواتب والاجور.

وتناول البحث ايضا، التصوّر الموضوع من قبل مجلس الخدمة المدنية، بالتعاون مع وزارة المال، لاقرار زيادة موضوعية على الرواتب والاجور واقتراح بعض الاجراءات الاصلاحية التي تدخل ضمن خطة الحكومة الشاملة لاصلاح القطاع العام.

كذلك تم البحث في الخطوات المتخذة من مجلس الخدمة المدنية، بطلب من رئيس الحكومة، في موضوع التكليف المخالف للقانون، وفي موضوع كيفية احتساب المؤسسات العامة الادارية والاستثمارية للزيادات والاضافات على رواتب العاملين لديها، تنفيذا لتعميم رئيس الحكومة رقم 16، الصادر في شهر أيار 2024.

ووضعت مشموشي رئيس الحكومة في اجواء اجتماع مجلس المدراء العامين، وما تم تداوله خلاله وما تم التأكيد على الالتزام به لا سيما لجهة تشكيل لجنة مصغرة لمتابعة جدول اعمال الاجتماع.

ملاّط
واستقبل رئيس الحكومة البروفسور شبلي ملاّط الذي اقترح في تصريح، أن "يتصدّر لبنان ورئيس الحكومة حركةً عربية ودولية مبنيةً على الإجماع اللبناني على رفض الحرب التي يهدد بها لبنان رئيس الحكومة الإسرائيلي".

وقال: "يجدر بلبنان أن يُقدِم على التحرك على أساس الإجماع اللبناني الحالي الذي يربط مجمل الأطراف اللبنانية بالإصرار على إنهاء إسرائيل حربها على غزة، متزامنا بالطبع مع وقف إطلاق النار طويل الأمد ومستقر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية ريثما تتوالى مراحله حتى اقرار الدولة الفلسطينية".

السفير في نيجيريا

واستقبل رئيس الحكومة سفير لبنان في نيجيريا حسام دياب .

 

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