وزير البيئة يعرض لتقدم الأعمال في مشروع رفع التلوث عن حوض الليطاني وبحيرة القرعون

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أعلن وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين "أن اعمال مشروع رفع التلوث عن حوض الليطاني وبحيرة القرعون المموّل من البنك الدولي مستمرة، حيث أنجز حتى 25 حزيران الحالي حوالي 204 كلم من البنية التحتية موزعة على الشكل التالي:

- رقعة رقم 1 في البقاع الأوسط وهي حوالي 94 كلم من خطوط وانابيب الصرف الصحي و 3768 من الريغارات في بلدات مكسة، قب الياس، المريجات، وبوارج التي أنجزت بشكل كامل.

- رقعة رقم 2: يستمر العمل في هذه الرقعة حيث أنجز حتى الآن حوالي 110 كلم من الخطوط و4255 ريغاراً في بلدات تعلبايا، شتورة، جديتا وتعنايل".

وأضاف وزير البيئة في بيان "يتم حالياً استعمال تقنية حفر الأنفاق، حيث يتم حفر النفق باستعمال آلة حفر خاصة تحت الاوتستراد العربي، ويتم دفع المواسير المخصصة لهذا الخط حيث يبلغ طول الخط الناقل ما يقارب 70 متراً، وقطر كل من القسطلَين المصنّعَين من البلاستيك المقوى بالألياف 500 ملم".

وختم "اضافة إلى ذلك، تم تلزيم استكمال شبكة الصرف الصحي في زحلة، حزرتا، قاع الريم، سعدنايل، والفرزل. ويتضمن هذا المشروع مَد شبكة صرف صحي بطول 98 كلم وتركيب 4388 ريغاراً".