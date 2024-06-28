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إليكم طقس الـweekend!

28
JUNE
2024
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توقعت  دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا،  غائما جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة على الساحل وانخفاضها على المرتفعات واستقرارها في الداخل، يتشكل ضباب كثيف بدءا من ارتفاعات منخفصة نتيجة نسبة الرطوبة المرتفعة والتي تزيد الشعور بالحر، كما تنشط الرياح أحيانا بخاصة شمال  البلاد وجنوبه في الفترة الصباحية.

وجاء في النشرة الاتي :
-الحال العامة:  طقس صيفي حار نسبيا ورطب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية بخاصة في الداخل وعلى المرتفعات، ونسبة رطوبة مرتفعة يزيد معها الشعور بالحر. يخف تأثيرها بدءا من يوم الأحد. 

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر حزيران في بيروت بين 22  و 30،  طرابلس بين 20 و 29، وفي زحلة بين 16 و  32.

تحذير:  نحذر من التعرض لأشعة الشمس ومن اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية الداخلية ومن ترك الاطفال والمواد القابلة للاشتعال في السيارات المقفلة.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة:  غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية والساحلية مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر ، كما تنشط الرياح أحيانا ابتداء  من بعد الظهر،
السبت:  غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة على الساحل وانخفاضها على المرتفعات واستقرارها في الداخل، يتشكل ضباب كثيف بدءا من ارتفاعات منخفصة نتيجة نسبة الرطوبة المرتفعة والتي تزيد الشعور بالحر، كما تنشط الرياح أحيانا بخاصة شمال  البلاد وجنوبه في الفترة الصباحية.
الأحد:  غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض  في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية بخاصة في المناطق الساحلية، ويتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات كما تنشط الرياح أحيانا .
الإثنين:  قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة، كما تنشط الرياح أحيانا بخاصة شمال البلاد وجنوبه.
-الحرارة على الساحل من 26 إلى 31 درجة، فوق الجبال من 19 إلى 27 درجة، في الداخل من 22 إلى 37 درجة. 
-الرياح السطحية:   جنوبية غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.
-الانقشاع:   متوسط على الساحل، سيئ أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل:  بين 60   و  85 %
-حال البحر:   منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:   28 درجة .
-الضغط الجوي:   755 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس:   5،29
-ساعة غروب الشمس:   19،53

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