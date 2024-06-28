دورة في الميني فوتبول‎ للجنة الشباب والرياضة في هيئة قضاء بعبدا

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استكملت لجنة الشباب و الرياضة في هيئة قضاء بعبدا دورة الميني فوتبول و اقامت مرحلتي النصف نهائي و النهائي في ملعب اتليتيكو - كفرشيما، بحضور الاستاذ فادي ابو رحال و السيدة ندين نعمه، منسق هيئة القضاء وليد المدور واعضاء هيئة القضاء و حشد من جمهور التيار في قضاء بعبدا.

و قد تبارى في مرحلة النصف نهائي :

فريق الحدت الاول بمواجهة فريق كفرشيما الاول و قد فاز فريق كفرشيما بركلات الترجيح

و في المباراة الأخرى لعب فريق كفرشيما الثاني بمواجهة فريق الحدت الثاني و فاز فريق الحدت بنتيجة ٣-٢.

اما النهائي فجمع الفريقين الفائزين في النصف نهائي و فاز فريق كفرشيما الاول بنتيجة ٤-٣

في النهاية تشكر لجنة الشباب و الرياضة في قضاء بعبدا كل المشاركين و خاصةً الدكتور جورج نصير الذي اشرف على عملية التحكيم و كل الداعمين لهذا النشاط الذي اظهر مستويات رياضية عالية في القضاء و تبارك للفائزين و تتمنى التوفيق للخاسرين في لقآت اخرى.