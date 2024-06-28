السنيورة نقلاً عن بارولين: موضوع رئاسة الجمهورية غير ناضج بعد..

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قال الرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة لـ«الجمهورية»: «انّ الوفد سلّم الكاردينال وثيقة عرضت رؤيتنا لكيفية استمرار لبنان بلداً للعيش المشترك في وقت تخلّت دول كثيرة عن هذه الفكرة وذهبت نحو التشدّد، ولكيفية عدم انحراف لبنان نحو دعوات الفيدرالية والتقسيم والانقسام وما الى ذلك. وركّزنا على انّ على البعض ينبغي الّا يكون مهجوساً بالعدد، فمشكلة العدد في لبنان ديموغرافية لا حل لها، انما يجب ان يكون مهجوساً بالدور الاساسي والفعّال في البلد، والاخوة المسيحيون قادرون على ذلك». واضاف: «استمع الكاردينال بإنصات وتركيز، وايّد ما قلناه لجهة الحفاظ على لبنان بلد التنوع والعيش الواحد، واكّد لنا انّ الفاتيكان يواصل العمل والضغط من اجل عدم انجرار لبنان الى حرب واسعة ليبقى بلداً متماسكاً موحّداً قائماً على مبدأ العيش المشترك». واوضح السنيورة، انّه استشف من الحديث «انّ موضوع رئاسة الجمهورية غير ناضج وغير جاهز بعد بسبب الانقسامات القائمة، وان لا حلول سريعة للمواجهات في جبهة الجنوب».