living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نقل ضابط في الجيش إلى «الداخلية».. وغضبٌ!

28
JUNE
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أثار كتاب وزير الدّاخلية في حكومة تصريف الأعمال، بسّام مولوي، لانتداب مدير العمليّات في الجيش، العميد جان نهرا، من أجل القيام بمهام إداريّة في مكتبه في الوزارة، استياء عارماً بين ضبّاط قوى الأمن الدّاخلي، من نقل ضابط من الجيش إلى «الداخلية» وكأنّ لا ضبّاط أهل للمنصب في المديريّة! وتساءل هؤلاء عن سبب تعيين مولوي ضابطاً غير متخصّص بالمهام الإداريّة، لكوْن نهرا من فوج المغاوير ولم يسبق له أن مارس أعمالاً إدارية خلال مسيرته العسكرية في الجيش.وأشارت المصادر إلى أنّ مولوي عرض الأمر على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، فأبدى الأخير عدم معارضته لطلب الانتداب شرط موافقة قائد الجيش العماد جوزيف عون، لافتةً إلى أنّ الأرجح أنه تمت إثارة الأمر خلال لقاء الأخير مع ميقاتي الأربعاء الماضي من دون مُعارضة عون باعتبار نهرا من المقربين منه. ولم يُعرف ما إذا كان الكتاب قد وصل إلى مكتب وزير الدّفاع في حكومة تصريف الأعمال، موريس سليم، كوْنه المرجعية المختصة في الموافقة على الانتداب من عدمها، وما إذا كانت ستزيد الأمور توتراً على خط العلاقة بين سليم وعون.
ولفتت المصادر إلى أنّ الهدف من انتداب نهرا، الذي يُحال على التقاعد في 10 تموز المقبل، هو التجديد له لمدّة 6 أشهر بعد انتقاله إلى «الداخلية»، على أن يُعين في بداية السنة المقبلة مديراً عاماً للدفاع المدني خلفاً للعميد ريمون خطار الذي يُحال إلى التقاعد نهاية السنة الجارية.

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   