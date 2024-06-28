أسرار الصحف ليوم الجمعة 28 حزيران 2024

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الجمهورية



تخوّفت أوساط سياسية من أن يتحوّل وضع غزة مثل وضع سوريا أي «حرب مع وقف التنفيذ» ومن دون تسوية سياسية

إعتبر مراقبون أن انتخاب رئيس للجمهورية أصبح مرتبطا ً بمرحلة اليوم التالي للحرب التي ستفرض مواصفات الرئيس المطلوبة.

ينتظر أن تجري إتصالات بين مرجعين روحيين لترطيب الأجواء بعد القطيعة.

البناء



قالت مصادر في الجماعات الكردية المسلحة شرق سورية إن هناك مخاوف حقيقية لدى قيادة قسد من إنجاز اتفاق سوري تركي يتضمّن التزاماً تركياً بالانسحاب من سورية والتزاماً سورياً بإنهاء الكانتون الكردي وإنه مقابل دعم روسي إيراني لهذا الاتفاق لا ضمانات بأن الأميركيين مستعدون للثبات دفاعاً عن الكانتون الكردي إذا تعرّض لهجوم عسكري. وقالت المصادر إن نقاشاً يجري حول إمكانية فتح الباب مجدداً أمام التفاوض مع دمشق بصورة تمنع اللجوء إلى الخيار العسكري وتفتح الطريق لتحقيق بعض المطالب التي تحقق الخصوصية في مناطق الغالبية الكردية.

قال خبير عسكري إن لا سبيل لخفض التصعيد على جبهة الحدود اللبنانية ما لم يتمّ وقف إطلاق النار في غزة حتى لو تمّ تخفيض القوات وسحب أغلبها، إلا إذا التزم جيش الاحتلال بالضوابط التي وضعتها المقاومة في لبنان للجبهة، وخصوصاً الامتناع عن استهداف المدنيين والتزام الاحتلال بالعمل ضمن مدى جغرافي لا يتعدّى الجبهة الأمامية. وفي كل تجاوز لهذين الشرطين سيلقى رداً يستهدف عمق الشمال وصولاً إلى حيفا وطبريا يتسبّب بحرائق ودمار وسقوط إصابات في صفوفه. وهذا ما يحصل الآن ويصفه بالتصعيد.