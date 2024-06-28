عناوين الصحف ليوم الجمعة 28 حزيران 2024

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الأخبار

الجامعة العربية: حزب الله ليس منظّمة إرهابية

عودة إلى الشجاعية: «دوّامة» غزة تأسر العدو

البناء

الرئاسة الإيرانية إلى جولة ثانية وسط منافسة شديدة… بين المعسكرات وداخلها ارتباك في الكيان في التعامل مع الفشل العسكري في غزة والانسحاب بزعم النصر المقاومة تقصف صفد وثكنة بيريا بـ 40 صاروخاً… وتوقع قتلى في موقع الناقورة

اللواء

ضغط دولي متصاعد لمنع حرائق الصيف الساخن!

الإحتلال بين التدريب والترهيب .. والصواريخ تنهمر على القيادة الشمالية

الأنباء الكويتية

مصدر لـ «الأنباء»: بارولين استوعب حدة موقف الراعي وردّة فعل الخطيب ونأى بالفاتيكان عن المشكلة

العين على هدوء في غزة لتحريك الملف الداخلي اللبناني ومصادر: بري لن يدعو إلى جلسة تشاورية قبل تبيان الأمور فيها