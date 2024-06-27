living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بهاء الحريري وصل إلى بيروت: أتينا لاستكمال مسيرة الرئيس الشهيد

27
JUNE
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

وصل بهاء الحريري، مساء اليوم، إلى مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، في زيارة تستمر أكثر من أسبوعين يلتقي خلالها شخصيات وفاعليات ووالوفود الشعبية من مختلف المناطق اللبنانية .

وفور وصوله إلى المطار، قال الحريري للصحافيين، ردا على سؤال حول الرؤية التي يحملها معه: "سنحاول خلال زيارتنا للبنان زيارة كل المناطق. وبالنسبة إلى رؤيتنا، فهناك وقت للاعلان عنها".

أضاف: "أنا مسرور بالعودة الى بيروت، وإني أستذكر في هذه المناسبة الوالد رحمه الله ومدى السعادة الذي كان يشعر بها لدى وصوله الى هنا. لا بلد أجمل من لبنان، وسنرى ما يمكن أن نقوم به لما فيه خير البلد".

سئل: من أين ستنطلق في جولتك؟

أجاب: من بيروت إن شاء الله، ثم إلى المناطق اللبنانية".

سئل: الشارع السني يحتاج إلى رؤية مختلفة وقائد له، بعد اعتكاف تيار "المستقبل" عن العمل السياسي، فما تعليقك؟

أجاب: "نحن أتينا لاستكمال مسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، فهناك مبادىء علينا تحقيقها وطوال حياتنا نسير على أساسها ونلتزمها".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   