بهاء الحريري وصل إلى بيروت: أتينا لاستكمال مسيرة الرئيس الشهيد

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وصل بهاء الحريري، مساء اليوم، إلى مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، في زيارة تستمر أكثر من أسبوعين يلتقي خلالها شخصيات وفاعليات ووالوفود الشعبية من مختلف المناطق اللبنانية .

وفور وصوله إلى المطار، قال الحريري للصحافيين، ردا على سؤال حول الرؤية التي يحملها معه: "سنحاول خلال زيارتنا للبنان زيارة كل المناطق. وبالنسبة إلى رؤيتنا، فهناك وقت للاعلان عنها".

أضاف: "أنا مسرور بالعودة الى بيروت، وإني أستذكر في هذه المناسبة الوالد رحمه الله ومدى السعادة الذي كان يشعر بها لدى وصوله الى هنا. لا بلد أجمل من لبنان، وسنرى ما يمكن أن نقوم به لما فيه خير البلد".

سئل: من أين ستنطلق في جولتك؟

أجاب: من بيروت إن شاء الله، ثم إلى المناطق اللبنانية".

سئل: الشارع السني يحتاج إلى رؤية مختلفة وقائد له، بعد اعتكاف تيار "المستقبل" عن العمل السياسي، فما تعليقك؟

أجاب: "نحن أتينا لاستكمال مسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، فهناك مبادىء علينا تحقيقها وطوال حياتنا نسير على أساسها ونلتزمها".