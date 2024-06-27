نقابة الوكلاء البحريين رحبت بإعلان حمية المباشرة بإزالة وبيع مخلفات انفجار المرفأ

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رحبت نقابة الوكلاء البحريين في لبنان في بيان، ب "إعلان وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية المباشرة بإزالة وبيع مخلفات انفجار مرفأ بيروت من معادن وحديد الخردة، بناء لمزايدة أنجزت وفقا لمعايير وضوابط المصلحة العامة".



وأضاف: "إن إتاحة مساحات تزيد عن 150 الف مترا مربعا من مساحة المرفأ الواقعة خارج الخدمة التجارية حاليا، هو بمثابة الأمل بإنطلاق إعادة الإعمار وورش الصيانة المختلفة لأجزاء متعددة في المرفأ بتمويل ذاتي من وارداته".



وللمناسبة، حيا رئيس النقابة مروان اليمن "جهود الوزير حمية وسائر المشاركين والمعنيين في إدارة واستثمار مرفأ بيروت وهيئة الشراء العام"، وقال: "إننا نتمناه فجرا جديدا ساطعا واسدال ستارة صفحة أليمة من حياة مرفأ بيروت ومحيطه وصولا الى كل لبنان".