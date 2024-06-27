في مرسيليا...وزير الزراعة شارك في اجتماع الهيئة الاستشارية لمصايد الأسماك في البحر المتوسط والبحر الأحمر

A + A -

توجه وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن إلى مرسيليا - فرنسا، للمشاركة في اجتماع الهيئة الاستشارية لمصايد الأسماك في البحر المتوسط والبحر الأحمر، وذلك في إطار تشبيك التعاون الدولي ودعم خطة الوزارة لتطوير الصيد وتربية الأحياء المائية الذي يتوقع إطلاقها في 12 تموز المقبل.

وأشار المكتب الإعلامي لوزير الزراعة إلى أن "أهمية هذا الاجتماع تكمن في حضور 19 دولة من دول البحر المتوسط والبحر الأحمر، إضافة إلى وفد الاتحاد الأوروبي ومنظمات عالمية أخرى".

الحاج حسن

وتوجه الحاج حسن إلى دول الوفود المشاركة، مثمنا "الجهود التي تقوم بها الهيئة والموقع الذي يعكسه لبنان كمختزن للقدرات والطاقات البشرية ومنارة للتواصل مع المحيط الإقليمي"، مؤكد "دور لبنان الرسالة".

وتحدث عن "أهمية "الخطة التي أنجزتها الوزارة، التي تؤسس لمرحلة تطويرية جديدة للقطاع تشكل في حسن تنفيذها قفزة نوعية للقطاع وجعله عمود أساس في الأمن الغذائي الوطني ومساهم أساس في دعم الاقتصاد"، وقال: "وضعنا خطة واقعية وملموسة الأهداف، موزعة على محاور أساسية تطال تطوير الصيد والإنتاج من التربية لمضاعفة حجم الإنتاج لما ھو علیه الیوم، وكذلك تحسين الوضع الإقتصادي - الاجتماعي للصيادين ومربي الأسماك".

وأكد أن "لبنان متمسك بحقوقه المائية والبرية وبكل حبة تراب في وجه العدو الإسرائيلي الذي يستهدف أراضي لبنان وقطاعه الزراعي".

وكذلك، أكد "تشبث لبنان بدوره في التواصل والجمع والتشبيك بين دول المنطقة، وتحديدا من خلال تأكيد دعم مكتب الهيئة في بيروت".

وعلى هامش مشاركته في الاجتماع، التقى الحاج حسن رئيسة وفد الاتحاد الأوروبي في الهيئة، وتمت مناقشة آفاق تعاون مستقبلي. وكذلك عقد لقاء مع رئيس الوفد التركي، الذي أكد بدوره "تمسك تركيا بالتعاون مع لبنان واستعاده للدعم والتعاون بين تركيا ولبنان في كل البرامج والمشاريع التي يحتاج إليها لبنان".