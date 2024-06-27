شيخ العقل التقى وزير الداخلية والبلديات: للتعاون على معالجة القضايا الأساسية

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التقى سماحة شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى في دار الطائفة في بيروت اليوم وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي يرافقه وفد ضم: القاضية ميراي ملاّك، العقيد وجدي كليب، المقدم دانيال ابي اللمع والرائد نادر قصب، بحضور مشايخ من أعضاء المجلس المذهبي والمستشارين ومديري مشيخة العقل والمجلس المذهبي.



وقدم الوزير المولوي لسماحته التهنئة بعيد الأضحى المبارك وتناول البحث قضايا وطنية وعامة مطروحة.

وكان اللقاء مناسبة رحّب خلالها سماحة شيخ العقل بوزير الداخلية والبلديات، مثنيا على جهود القوى الأمنية المبذولة، من اجل الحفاظ على الاستقرار العام في البلاد، في ظل ما تواجهه من اخطار امنية، جرّاء التهديدات الإسرائيلية المستمرة. داعيا للالتفاف حول القوى المؤتمنة للسهر على امن الوطن وابنائه، والسعي الى تعزيز وحدة الكلمة والموقف حيال التحديات القاسية، التي تضع لبنان امام مرحلة دقيقة ومصيرية يمر بها اليوم، وتتطلب من الجميع تضافر الجهود والتعاون لمعالجة القضايا الأساسية الملحة التي تخدم البلد وتخفف من وطأة ازماته”.

وصرّح الوزير المولوي بعد اللقاء قائلا: “زرنا هذه الدار الكريمة لمعايدة سماحة شيخ العقل بمناسبة الأضحى المبارك، وإننا نشكره مع جميع المشايخ الحاضرين على الاستقبال المميز، وعرضنا خلال الزيارة بشكل عام للمشكلات التي تعترض هذا البلد والأزمات، أكان من الناحية السياسية ومختلف النواحي الأخرى، وقد طمأنّا سماحته على الوضع الأمني، نتيجة الجهد الكبير الذي تقوم به القوى الأمنية والقوى العسكرية بحفظ امن المواطنين”.

أضاف: “عرضنا لمختلف الأمور التي تهمنا جميعا، والتشديد دائما على وحدة اللبنانيين وعلى كل مكوّنات المجتمع اللبناني، هذه الوحدة التي تصب دائما في مصلحة الوطن وفي المصلحة السياسية العليا، والتي من شأنها ان تنعكس إيجابا على المصلحة العامة والمواطنين وكل افراد المجتمع اللبناني”.

كذلك التقى عضو اللقاء الديموقراطي النائب د. بلال عبد الله لمعايدته بالأضحى المبارك، مؤكدا على المواقف الوطنية لسماحته من “اجل الحفاظ على وحدة البلد في مواجهة العدوان الإسرائيلي وتثبيت ركائز الوحدة الوطنية”.

كما وضع النائب عبد الله سماحته في أجواء المعالجات التي يقوم بها اللقاء والحزب التقدمي الاشتراكي فيما يتعلق بموضوعي الاستحقاق الرئاسي والنزوح السوري على وجه الخصوص.