إيدي كوهين يهدد ديما صادق بنشر محادثة بينهما: "لو ما بعزك"!

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ردّ الصحفي الأسرائيلي إيدي كوهين على الإعلامية ديما صادق وقال: "ديما لو ما بعزك كنت الان نشرت الرسائل الخاصه بيني وبينك وبينك وبين صهاينة اخرين من الفترة الأخيرة.." وأضاف: "احسن لك اخرسي. حزب الله يكرهونك أكثر من ما يكرهوني. انبطاحك وتملقك لن يساعدونك. وشكرا."

وكنت صادق قد علّقت على منشور له سابقًا قائلة: "انت يا حثالة، شكلك ما بتعرف انه التوتوات اللي عندكن بالجيش قهوة ما قدرو يشربو بالحمرا،وانه اول ما جربو يقعدو بال wimpy تشقفو تشقيف، و ليلتها متل التوتو صارو يبكو بمكبرات الصوت "يا اهل بيروت لا تطلقو النار علينا نحنا خارجون".فيك تحلم قد ما بدك ببربر،بس اكثر من سم هاري ما هيطلعلك."