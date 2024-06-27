استبعاد لجوء الحكومة الإسرائيلية إلى خيار الحرب الشاملة على لبنان؟

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يستبعد خبير عسكري لـ”البناء”، لجوء حكومة العدو الى خيار الحرب الشاملة على لبنان لأسباب عدة أهمها قوة الردع التي تمثلها المقاومة وليس الفيتو الأميركي فقط، لأنه لو تيقنت واشنطن من قدرة جيش الاحتلال على تحقيق أهداف الحرب والنصر المطلق لكانت منحته الضوء الأخضر وزودته بمزيد من الأسلحة، لكن بيان البنتاغون ووزارة الخارجية الأميركية ورئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأميركية، تشارلز براون بعدم قدرة الولايات المتحدة على مساعدة “إسرائيل” في الحرب مع حزب الله كما حصل في الرد الإيراني في نيسان الماضي، دفع المسؤولين الإسرائيليين إلى إعادة حساباتهم، وانعكس ذلك بتصريحات وزير حرب العدو ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي لجهة أولوية الحلول السياسية وما نقله موقع أكسيوس الأميركي عن نتانياهو بأنه غير مهتم بالحرب مع لبنان.