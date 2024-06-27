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تهويل أوروبي ومسح للشاطئ لتحديد نقاط إجلاء رعايا..!

27
JUNE
2024
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تسرّبت معلومات مؤكدة بحسب “الأخبار”، عن أن “معظم السفارات الغربية، وخصوصاً الأوروبية، أجرت أخيراً مسحاً على طول الشاطئ اللبناني، واستكشفت المنافذ البحرية التي يُمكن إجلاء رعاياها عبرها”، في حال توسّع الحرب في الجنوب. ويتزامن هذا التسريب مع موجة التهويل المستمرة، بمشاركة أطراف لبنانية، ومع دعوات دول غربية رعاياها لمغادرة لبنان بما يذكّر بالأجواء التي سادت في الأسابيع الأولى بعد السابع من تشرين الأول الماضي. فقد حثت وزارة الخارجية الهولندية مواطنيها على مغادرة لبنان، “بسبب خطر التصعيد على الحدود مع إسرائيل”. كما طلبت السلطات الألمانية من رعاياها مغادرة لبنان “على الفور، وبشكل عاجل”، وذلك بعد يوم فقط على مغادرة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك التي زارت بيروت أول من أمس، آتية من كيان الاحتلال. وأكدت مصادر مطّلعة أن الوزيرة الألمانية “لم تحمِل أكثر ممّا حمله نظراؤها الغربيون، ومفاده أن إسرائيل تفكّر جدياً في توسيع الحرب، وأن أحداً في الغرب لن يستطيع ردّها”.

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