الجمهورية: الحرب تحت سقف الضوابط... وإحتمال التهدئة؟

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

على الخط الامني، فلا يختلف اثنان على انّ المناخ حربي، وانّ المواجهات الدائرة بين «حزب الله» والجيش الاسرائيلية في المنطقة الحدودية، هي حرب حقيقية ما زالت حتى الآن تحت سقف الضوابط، حيث انها تحافظ منذ الثامن من تشرين الأول من العام الماضي على وتيرة من الصعود والهبوط، وفق قواعد اشتباك ضمن نطاق محدود في محاذاة خط الحدود.

واذا كانت التقديرات السياسية والعسكرية الداخلية والخارجية ما زالت تضع احتمال التفجير والتصعيد وتوسيع نطاق الحرب على مسافة واحدة مع احتمال التهدئة والتبريد وبلورة حل سياسي يُنهي الحرب،