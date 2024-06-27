هذا ما يعول عليه بارولين

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الأنباء الكويتية: قلق فاتيكاني متكرر عبر عنه من مقر الرئاسة الثالثة في السرايا الحكومية أمس أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، إذ قال في مؤتمر صحافي مشترك تلا لقاءه مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: «بابا روما قلق جديا بسبب الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية،». وشدد على أنه «يجب أن يكون هناك رئيس لكل دولة، وهذا ليس باحتمال بسيط بل بضرورة، وإن وجود رئيس للجمهورية هو رمز لوحدة البلد وحام لدستوره وضامن لاستقلاله».

قال مصدر مطلع لـ «الأنباء»: «ان الرجل الثاني في الفاتيكان كان يدرك سلفا حجم المصاعب والتناقضات، كما استفاد من تجربة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان الذي التقاه عشية توجهه إلى لبنان».

وأضاف المصدر: «يعول بارولين على اللقاءات الفردية البعيدة عن الأضواء والتي تتسم بالصراحة، خلافا للقاءات الموسعة التي لا تخرج عن إطار المجاملات وتسجيل المواقف».