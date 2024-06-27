غالانت: قادرون على إعادة لبنان «للعصر الحجري» لكننا نفضل حلاً دبلوماسياً

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الشرق الأوسط السعودية: واشنطن:

حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، خلال زيارة لواشنطن، من أن الجيش الإسرائيلي قادر على إعادة لبنان إلى «العصر الحجري» في أي حرب مع مقاتلي جماعة «حزب الله»، لكنه قال إن الحكومة تفضل حلاً دبلوماسياً للوضع على الحدود بين إسرائيل ولبنان.

وفي حديث لصحافيين، قال غالانت أيضاً إنه ناقش مع كبار المسؤولين الأميركيين مقترحاته «لليوم التالي» لحكم غزة بعد الحرب والتي ستشمل فلسطينيين محليين وشركاء إقليميين والولايات المتحدة، لكنه وصف العملية بأنها ستكون «طويلة ومعقدة».