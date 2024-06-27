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أسرار الصحف ليوم الخميس 27 حزيران

27
JUNE
2024
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

تقول مصادر روسية إعلامية إن المباحثات السياسية والإجراءات الميدانية الجارية على خط العلاقة السورية التركية بشراكة روسية توحي بأن هناك تطورات هامة سوف تحدث قريباً في هذا المجال. وأشارت المصادر إلى زيارة المبعوث الرئاسي الروسي الكسندر لافرنتيف الى دمشق، وما صدر عقب لقائه مع الرئيس السوري بشار الأسد حول العلاقة السورية التركية وتزامنه مع الإعلان عن فتح معبر تجاري بين منطقتي حلب والباب في شمال سورية بتعاون تركي روسي سوري. ويفترض أن تجمع أركان قمة شانغهاي في أستانة الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب أردوغان وأن تكون العلاقات السورية التركية على جدول الأعمال.

 

خفايا

قالت مصادر إعلامية أميركية تتابع زيارة وزير الحرب في كيان الاحتلال الى واشنطن إن لقاء يوآف غالانت مع مستشار الأمن القومي الأميركي جاك سوليفان أوجد مخرجاً مناسباً لنزول خطاب التصعيد الإسرائيلي ضد لبنان عن الشجرة، من خلال اعتبار شهر تموز المقبل فرصة لاختبار إمكانية تخفيض التصعيد على الجبهة اللبنانية بعد قيام جيش الاحتلال بتخفيض التصعيد في غزة، من خلال ما يسمّيه بالمرحلة الثالثة، واعتبار فترة تواجد رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو في واشنطن في الأسبوع الأخير من الشهر المقبل فرصة لفحص هذا التقدّم.

 

 

 

 

اللواء: أسرار

لغز
مع احتدام السباق الرئاسي إلى البيت الأبيض، عاود الدولار الاميركي معركة الضغط على العملات الاجنبية وصولاً إلى الذهب.

 

همس
ينشط لوبي لبناني - فرنسي لتوفير الدعم الانتخابي للفريق الداعم للرئيس الحالي، خشية وصول رئيس التطرف اليميني الى انتزاع غالبية أصوات «الجمعية الوطنية.

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