عناوين الصحف ليوم الخميس 27 حزيران 2024

الأخبار: رسائل المقاومة تكبح جماح العدو
استبدال حكم «حماس»: محاولات إسرائيلية يائسة
الديار: الموفد البابوي: الحل للرئاسة في عين التينة... «القفشات» بين فرنجية وباسيل «للزكزكة»
اللواء: قلق فاتيكاني من «خلافات الرئاسة».. وتعويل على دور محوري لبري
قصف النبطية ليلاً يدحض التطمينات الأميركية. وألمانيا وهولندا لترحيل الرعايا
الجمهورية: حراك أميركي مكثف لـ "الحل المزدوج"
بارولين: البابا قلق من الفراغ الرئاسي
البناء: فرنسا وإيران نحو جولتين انتخابيتين: فوضى في باريس وطهران لترتيب الأوراق / الأسد ولافرنتييف قبل قمة أستانا لمجموعة شنغهاي: العلاقة مع تركيا على الطاولة / سوليفان وغالانت نحو فرصة شهر لتهدئة في غزة تخفّض التصعيد على جبهة لبنان /
النهار: السباق على أشدّه بين الجهود الدولية والتصعيد
l'orient le jour: « Nasrallah fait comme Hafez el-Assad » : entre les chrétiens et le Hezbollah, le fossé se creuse
عناوبن بعض الصحف العربية
الأنباء الكويتية: مواقف البطريرك الراعي ثابتة وبارولين التقى بري وميقاتي ومستمر في المساعي لانتخاب رئيس
تقدُّم الحلول الديبلوماسية على «العسكرية» لإرساء هدنة في الجنوب بين إسرائيل و«حزب الله»
الوطن السورية: أشاد بمبادرة السلام التي أطلقها الرئيس بوتين بين روسيا وأوكرانيا … الرئيس الأسد: منفتحون على جميع المبادرات المرتبطة بالعلاقة مع تركيا والمستندة إلى سيادة الدولة السورية
الشرق الأوسط السعودية: الرئيس البوليفي: نواجه محاولة انقلاب
ندد بتعبئة «غير نظامية» لوحدات بالجيش