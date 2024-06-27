الجهود الأميركية والأوروبية نجحت بلجم اندفاعة تنياهو؟

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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

تراجعت موجة التهديدات الإسرائيلية بشن حرب واسعة على لبنان بعد زيارة وزير الحرب في حكومة العدو يوآف غالانت الى الولايات المتحدة الأميركية والنصائح والتحذيرات التي تلقاها من كبار المسؤولين الأميركيين من مغبة توسيع العدوان على لبنان لما له من تداعيات كارثية على كيان الاحتلال والمنطقة برمتها.



وأشارت أوساط دبلوماسية لـ«البناء» الى أن «الجهود الدبلوماسية الأميركية والأوروبية نجحت الى حد ما باحتواء التصعيد ولجم اندفاعة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي من تنفيذ التهديدات ضد لبنان».

ولفتت الأوساط الى أن الاتصالات الأميركية بالمسؤولين اللبنانيين لم تتوقف وكذلك الأمر الزيارات الدبلوماسية الأوروبية الى لبنان مستمرة وآخرها وزيرة الخارجية الألمانية التي شدّدت على ضرورة تجنّب التصعيد على الحدود والتزام كافة الأطراف مندرجات القرار 1701».