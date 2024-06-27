الأسد ولافرنتييف: العلاقة مع تركيا على الطاولة

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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

تتجه الأنظار نحو قمة أستانا لدول مجموعة شانغهاي التي ستعقد في الثالث والرابع من تموز المقبل، والتي سوف تشهد لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب أردوغان، وعلى جدول الأعمال العلاقة السورية التركية، حيث تبدو تركيا تحت تأثير المتغيرات التي تشهدها الحروب الدائرة جنوباً في غزة ولبنان بين قوى المقاومة وكيان الاحتلال، وشمالاً في أوكرانيا، حيث اليد العليا لحلف روسيا وإيران، وحيث تشكل العلاقة التركية السورية مفتاح التقدّم في علاقات تركيا بكل من روسيا وإيران.

وفي هذا السياق جاءت زيارة المبعوث الرئاسي الروسي الكسندر لافرنتييف إلى دمشق ولقاؤه بالرئيس السوري الدكتور بشار الأسد، وما صدر في وكالة سانا الرسمية عن اللقاء من تأكيد الانفتاح على المبادرات الخاصة بترتيب العلاقات السورية التركية، إشارة الى تقدم هام في هذا الملف المطروح على الطاولة منذ سنوات.