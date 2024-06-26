"ندعو دائما الى التوافق والوصول الى حلول وسط"... زكي بعد لقائه ميقاتي: تحديات كبيرة تواجه البلد

A + A -

أشار الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الى انني "استمعت من ميقاتي الى تقديراته ورؤيته للوضع وناقشت معه الاوضاع الخاصة بالحرب في الجنوب، وناقشنا المسائل الاخرى المرتبطة بالشغور الرئاسي في لبنان وبعض القضايا المرتبطة بالاوضاع الاقتصادية والداخلية".

ولفت زكي، الى أن "الحديث بشأن هذه القضايا يأتي دائما من باب الدعم الادبي والسياسي الذي توفره الجامعة العربية للبنان في هذه المرحلة وكل المراحل الصعبة التي نواجهها".

وذكر أننا "نعلم ان هناك تحديات كبيرة تواجه البلد وحالة من عدم التوافق الشعبي بشأن عدة موضوعات وهي تعطّل البلد، وندعو دائما الى التوافق والوصول الى حلول وسط".

وأضاف "ندعو جميع الفرقاء الى وضع مصلحة لبنان فوق اي مصالح اخرى ضيقة، وسنستكمل اللقاءات مع اطراف سياسية اخرى في البلد".