"الاسباب الامنية مجددا"... بيان من القوات: كذب ونفاق وغش موصوف

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صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" البيان الآتي:

أكثر ما لفت انتباه الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية"، أمس، هو انبراء مجموعة أبواق تبدأ من التيار الوطني الحر ولا تنتهي عند الممانعة بالتهجُّم على القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية في موضوع لقاء بكركي، والنقطة التي ينبغي التوقُّف عندها هي أنّ هذه الأبواق كلّها هي على طرف نقيض مع السياسات الوطنية التي تنتهجها بكركي، وتقف صفًّا واحدًا مع من هاجم بكركي واتهمها بأبشع التهم والأوصاف، وعليه يهّم الدائرة الإعلامية ان تؤكد على النقاط التالية:

أولا، إنّ العالم كلّه يعرف العلاقة الوثيقة التي تربط القوات اللبنانية بصرح بكركي ومدى التشاور والتنسيق المستمرين معها، وبالتالي ما صدر عن هذه الأبواق لا علاقة له بالواقع والحقيقة وهو محض كذب وتضليل.

- ثانيًا، العالم كلّه أصبح يعرف أنّ الدكتور سمير جعجع يتجنّب المناسبات الرسمية المبرمجة مسبقًا والمعدة سلفًا بالزمان والمكان، وذلك للأسباب الأمنية المعروفة.

- ثالثًا، شاركت القوات اللبنانية بلقاء بكركي من خلال ممثلها النائب بيار بو عاصي، وبالتالي الكلام عن مقاطعة خاطئ وكاذب.

- رابعًا، اللقاء الذي دعا إليه البطريرك بشارة الراعي في بكركي كان لقاءً ترحيبيًّا وليس للتشاور او الحوار، إنما حصل على شرف أمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، وبالتالي كل التباكي الذي حصل عن حوار وتشاور هو محض كذب ونفاق وغش موصوف.

- خامسًا، كنا تمنينا من الأبواق التي تهجمّت على القوات والكتائب ان تقول كلمة واحدة عندما تعرضت بكركي لأبشع التهجمات وأشنعها من قبل بعضهم، وهذا يظهر ان أصحاب هذه الأبواق لا علاقة لهم سوى في التهجم على القوات واستطرادًا المعارضة في محاولة يائسة لاحتوائها، الأمر الذي لم ولن يحصل.