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هل يرتفع سعر ربطة الخبز...!؟

26
JUNE
2024
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اشار رئيس إتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان النقيب ناصر سرور في بيان تعليقا على ارتفاع سعر ربطة الخبز ٥٠٠٠ ليرة دفعة واحدة، الى ان "سعر الطحين المدعوم ارتفع سبعة ملايين ومئة وثمانية عشر الف ليرة لبنانية، وهذا الأمر يعود لتسعير القمح والطحين على دولار٦٠ الف ليرة بدل ٤٥ الفا لأن قرض البنك الدولي المخصص لدعم الخبز شارف على الانتهاء".

 واوضح بانه "لا وزارة الاقتصاد ولا اتحاد نقابات الافران هم من يرفع سعر الخبز ويحررونه، إنما الحكومة مجتمعة اذا قررت دعم الطحين المخصص للخبز سينخفض سعره والعكس أكيد". أضاف: "في حال تم رفع الدعم كليا عن الطحين فالسعر بالطبع، سيرتفع مجددا. لذلك المطلوب من الحكومة اللبنانية مجتمعة إعادة النظر بموضوع دعم رغيف الفقراء قبل انتهاء الدعم في شهر آب ٢٠٢٤ لأن هناك فئات كبيرة من الشعب اللبناني المتضرر من الازمة المالية والاقتصادية وهم اصحاب الدخل المحدود، تعتبر ربطة الخبز في بيتها من الاولويات"
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