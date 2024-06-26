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حجار تشكر قطر بغد تكفلها بعلاج الطفل كريس الكيك...!

26
JUNE
2024
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اعلن بيان صادر عن وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجّار بالتنسيق مع سفير قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني وسفيرة لبنان في الدوحة فرح بري، أنه "بمساعٍ من الوزير هكتور حجّار وبالتعاون مع سعادة السفير الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل الثاني، سفير دولة قطر لدى الجمهورية اللبنانية والسفيرة اللبنانية في قطر السيدة فرح برّي، وبعد تنسيقٍ مشترك لحوالي 5 أشهر بين فريق العمل في الوزارة والسفارة اللبنانية في قطر والجهات الحكومية الرسمية المعنيّة بهذا الملف في دولة قطر الشقيقة، تلقّى الطفل كريس الكيك بتاريخ 25 حزيران/يونيو 2024 العلاج الخاص بمرض ضمور العضلات دوشين، ELEVIDYS، وذلك في "مستشفى سيدره" المتخصّص في قطر".

ولفت البيان لى أن "الوزير حجار يتقدم بالشكر من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر "حفظه الله" ومعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر وسعادة سفير دولة قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، على هذه اللفتة الإنسانية التي أنقذت حياة الطفل كريس، وأعطته فرصة جديدة في الحصول على مستقبلٍ مشرق يتطلّع إليه بصحّة جيدة مع عائلته وأصدقائه"

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