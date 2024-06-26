living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تجمع العسكريين المتقاعدين أمهل الحكومة حتى هذا التاريخ... والا!

26
JUNE
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ذكر "تجمع العسكريين المتقاعدين" في بيان، "أنّه عقد اجتماعًا استثنائيًّا بحث في الواقع المعيشي والاجتماعي للمتقاعدين العسكريّين، والسّبل الآيلة إلى المطالبة بتحسين أوضاعهم، وآليّات التحرّكات المواكبة بعد انقضاء شهر حزيران، المهلة الّتي حدّدتها الحكومة لنفسها لإصلاح الرّواتب والأجور، بعد الزّيادة الأخيرة، وما رافقها من تمييز بين المتقاعدين ونظرائهم في القطاع العام؛ وبعد عدم وجود أيّ تصوّر إصلاحي للرّواتب خلال الشّهر الحالي كما وعدت الحكومة".

１- إعطاء نسبة موحّدة %40 على الاقل لكلّ العاملين في القطاع العام ومتقاعديه من قيمة رواتبهم قبل العام 2019 بالدّولار الأميركي، على ألّا يقلّ الحدّ الأدنى فيها عمّا يؤمّن الحدّ الأدنى للعيش الكريم، واحتساب هذه النّسبة عند دفع تعويضات نهاية الخدمة، على أن تشمل المتقاعدين جميعًا بعد 17 تشرين الأوّل 2019.

２- وقف العلاوات والتّقديمات على مسمّياتها كافّة.

 

4- إعطاء الحكومة مهلة تنتهي ليل 10 تمّوز المقبل، لتبادر إلى الاتصال والتّواصل مع التجمّع للوصول إلى حلول مقبولة، على أن يكون للتجمّع حريّة التحرّك بعد هذا التّاريخ، حتّى إقفال مؤسّسة مجلس الوزراء واجتماعات مجلسه.

5- القيام بتحرّكات ميدانيّة متتالية ومتصاعدة، لإقفال المؤسّسات العامّة بما فيها المرافئ البحريّة ومطار بيروت الدولي.

 

7- دعوة وسائل الإعلام وعائلات العسكريّين المتقاعدين وعائلات الشّهداء والشّهداء الأحياء والمدنيّين المتقاعدين وعائلاتهم، إلى المشاركة الكثيفة ومواكبة التحرّكات لتحقيق الأهداف المطلوبة".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   