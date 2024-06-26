living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لجنة الاقتصاد أعادت تقييم خلوة دير القمر... البستاني: الخلوة المقبلة ستكون عن الزراعة والصناعة

26
JUNE
2024
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب البروفسور فريد البستاني وحضور النواب الأعضاء وذلك لمتابعة مناقشة خطة العمل لإنجاز الرؤية الإقتصادية للإنتقال من الإقتصاد الريعي الى الإقتصاد المنتج.
وصرح البستاني بعد الجلسة: "اجتمعت لجنة الاقتصاد اليوم، وأعدنا تقييم الخلوة التي نظمتها اللجنة في دير القمر يوم الجمعة 21 حزيران، بحضور وزير الاتصالات جوني القرم، ووزير الطاقة وليد فياض، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد، والخبير الإقتصادي نقولا شيخاني، وعدد من الخبراء الاقتصاديين، والفريق الاقتصادي من السفارة الأميركية. فنحن نتعاون مع السفارات والهيئات العالمية للاستفادة من خبراتهم، لكن قرار لجنة الاقتصاد والمجلس النيابي هو وطني ولبناني فقط، ولا يؤثر علينا أحد. وقد ناقشنا في هذه الخلوة موضوع الاتصالات في الخطة الاقتصادية، كما بحثنا موضوع الطاقة والكهرباء الذي يؤثر على النمو الاقتصادي".
أضاف: "الموضوع الثاني الذي ناقشناه اليوم هو زيارة اللجنة التي قمنا بها لـ "Wooden Bakery" في انطلياس، فهناك فرق بين الطحين الفاسد والمنتهي الصلاحية. فالفاسد يتم تحديده بالفحوصات المخبرية. وكان لي تصريح في المعمل أثنيت فيه عليه وعلى القطاع الخاص الذي يعتمد عليه اقتصادنا، ويجب أن نعمل على المحافظة على هذا القطاع وعلى سمعته في الداخل والخارج".
وتابع البستاني: "كما تناولنا موضوع النافعة، هناك حملة كاذبة وباطلة ضدي مع العلم أنه ليس لدي أي مصلحة شخصية. فمن يقول إن فريد البستاني يحبز الاحتكار فليتذكر أنني ساهمت في اقرار قانون المنافسة كما ودرسنا واقرينا في لجنة الاقتصاد قانون حماية المستهلك. ويوم الاثنين وقع محافظ بيروت القاضي مروان عبود مذكرة بإعادة موظفي النافعة المدنيين الى عملهم، ولكن ليس لدينا تفاصيل عن كيفية عودتهم. سنتابع الموضوع ونشد على يده من جهة وعلى يد وزير الداخلية بسام مولوي من جهة أخرى، ونحن لن نسمح أن يدفع المواطن أموال إضافية في النافعة دون أن تدخل الى الخزينة".
وقال: "وتطرقنا أيضاً الى موضوع لجنة مراقبة شركات التأمين وشددنا على ضرورة التدقيق بالعقود المستقبلية والتأكد من أنها غير مجحفة بحق الخزينة" وأشار الى أن "الخلوة المقبلة ستكون حول موضوعي الزراعة والصناعة، وهما قطاعان مهمان ومن الضروري حضور الوزراء المعنيين. وقررت لجنة الاقتصاد تشكيل لجنة فرعية لسن قوانين جديدة وستتكون من عدة أعضاء وسنستعين بالخبراء لتبادل الخبرات، فعملنا بالطبع هو تشريعي ورقابي".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   