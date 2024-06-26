living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شو الوضع؟ زحمة ديبلوماسية بحثاً لملفي الجنوب والرئاسة... انتقادات مقاطعة لقاء بكركي تتصاعد و"التيار" يضع الإصبع على الجرح: الغياب الشخصي لبعض رؤساء الأحزاب المسيحية موقف سلبي من الفاتيكان!

26
JUNE
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الإهتمام العربي والدولي بملفي رئاسة الجمهورية والوضع في الجنوب، تكثف في هذين اليومين، متجسداً في حركة أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، وأيضاً ببدء الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي جولة لقاءات على المسؤولين والقيادات الفاعلة. في هذا الوقت، تصاعدت الإنتقادات لكيفية التعاطي السيء مع لقاء بكركي أمس الثلثاء، سواء لجهة المقاطعة أو لجهة خفض رؤساء أحزاب مسيحية تمثيلهم، مع كل ما يعنيه ذلك من عبثية في التعاطي مع أخطر مرحلة كيانية ووجودية يمرّ بها لبنان.

فمن عين التينة، تابع بارولين لقاءاته وبحث الأوضاع الجنوبية وملف الرئاسة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري. وقد كان بارولين شاملاً في تحميله المسؤولية للأفرقاء اللبنانيين وليس فقط المسيحيين. فإذ اعتبر أن "المشكلة هي مسؤولية الجميع وأنه طبعاً المسيحيين تقع عليهم مسؤولية لا سيما في مسألة إنتخاب الرئيس، أكد أنه بالطبع هم ليسوا وحدهم انطلاقاً من أنهناك فئات وأطراف أخرى من المجتمع كلهم يجب ان يتحملوا المسؤولية.

وعلى خط مواز، كان السفير حسام زكي يلتقي بري، ويؤكد بعد الإجتماع استشعار "حجم الوضع الإقليمي المتوتر وما يمكن أن يؤدي اليه من تداعيات سلبية على لبنان"، لافتاً إلى انه "في لبنان هناك عدة أمور ومشكلات سياسية أهمها وفي طليعتها وفي قلبها موضوع الشغور الرئاسي الذي يعطل الكثير من الملفات والامور والعمل في الدولة اللبنانية". وقد لفت في تصريح زكي إشارته الضمنية إلى عدم تكريس الحوار عرفاً بالتوازي مع دعم التوافق اللبناني قائلاً: "هذا الامر ليس امراً سيئاً بحد ذاته ولكنه ليس بالضرورة أن يكون شرطاً في كل مرة يحصل فيها إنتخابات رئاسية تمشي الامور بهذا الشكل ، فما بين هذه وتلك لا بد أن هناك مساحة للسياسيين لكي يتوصلوا الى شخصيات أو شخصية واحدة يمكن أن تكون مناسبة للمنصب الرئاسي".
إلى ذلك سجل لقاء بين زكي ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في البياضة، وكان تركيز على سبل الحل الرئاسي ومخاطر الوضع الجنوبي.
وفي ردود الفعل على التعاطي السلبي مع لقاء بكركي بحضور بارولين، وضع التيار الوطني الحر الإصبع على الجرح. فأشار في بيان هيئته السياسية إلى "أن الغياب الشخصي لبعض رؤساء الاحزاب المسيحية هو موقف سلبي ليس من بكركي فقط بل من الفاتيكان ومن مبدأ التلاقي والحوار، فماذا يعني رفضه الحوار الوطني والحوار المسيحي الاسلامي والحوار المسيحي المسيحي سوى تعطيل للحلول وادامة الفراغ الرئاسي؟ وإذ أكد التيار تصميمه على متابعة ملف إنتخابات رئاسة الجمهورية وبذل كل جهد في سبيل إنهاء الفراغ الرئاسي، حمّل الأطراف المعطّلة مسؤولية الفراغ، وأكد "استعداده مع غيره من الاطراف للتشاور معها وتلبية التشاور المشروط بعقد جلسات انتخاب متتالية على ايام، بحسب ما تم الإتفاق عليه مع رئيس مجلس النواب".
إلى ذلك، أعلن الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط دعمه الحوار برعاية الفاتيكان، مشدداً على "أن مقاطعة الكاردينال بارولين من بعض الأطراف الدينية والسياسية هو موجه إلى البابا فرنسيس الحبر الاستثنائي في تاريخ روما".
في هذا الوقت، سارع جعجع لتغطية رفضه للحوار على المستويين المسيحي – المسيحي والمسيحي – الإسلامي، بانتقاده المقاطعة الشيعية للقاء بكركي، مشيراً إلى ان "اتهام الكنيسة وراعيها مرفوض جملة وتفصيلاً".

ميدانياً، تواصلت الإعتداءات الإسرائيلية على البلدات الحدودية، حيث سجلت غارات عنيفة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   