تحضيرا لاستحقاق التجديد لولاية قوات اليونيفيل...شميطلّي التقى وفدا فرنسيا مشتركا من وزارة الخارجية ووزارة الدفاع الفرنسيتين

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استقبل الامين العام لوزارة الخارجية والمغتربين السفير هاني الشميطلّي على رأس طاقم دبلوماسي لبناني وفدا فرنسيا مشتركا من وزارة الخارجية ووزارة الدفاع الفرنسيتين تحضيرا لاستحقاق التجديد لولاية قوات اليونيفيل الذي سيعرض على مجلس الامن الدولي خلال شهر آب المقبل حيث تضطلع فرنسا بمهام حاملة القلم لجهة صياغة مسودة مشروع القرار الدولي الخاص بتمديد الولاية.

ويأتي ذلك بعد أن وجّه وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب رسالة رسمية باسم الحكومة اللبنانية الى الامين العام للامم المتحدة يطلب فيها تمديد الولاية.