"تدابير سير بمحيط السفارة الأميركية في عوكر "... والسبب!

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمـن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "لمناسبة اليوم الوطني لاستقلال الولايات المتحدة الأميركيّة، سيُقام حفل في مبنى السّفارة الأميركيّة- عوكر اعتبارًا من السّاعة 18:00 ولغاية السّاعة 20:00 من تاريخ اليوم".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "لذلك، سيتمّ تحويل السّير من أمام أفران "وودن بيكري- عوكر"، نزولًا باتجاه ضبية اعتبارًا من السّاعة 16:00 وحتّى الانتهاء، ويبقى السّير مفتوحًا صعودًا من ساحة عوكر باتجاه أفران "وودن بيكري"، وطلبت من المواطنين "التقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".