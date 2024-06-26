بوصعب استقبل السفيرة هادجيثيودوسيو: قبرص لن تسمح باستعمال أراضيها للاعتداء على أي دولة خاصة لبنان!

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استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه بالمجلس اليوم سفيرة قبرص في لينان السيدة ماريا هادجيثيودوسيو التي شكرت بو صعب على التعاون الذي حصل لحل الالتباس الحاصل مؤخراً بين لبنان وقبرص والذي أدى إلى انهاء هذه الازمة . كما اوضحت السيدة ماريا هادجيثيودوسيو ان قبرص لا تسمح باستعمال اراضيه للاعتداء على أي دولة أخرى و بخاصة لبنان. بدوره شكر بو صعب سفيرة قبرص على توضيح موقف قبرص وعلى الاستمرار في العمل لتفعيل والمحافظة على افضل العلاقات بين البلدين خاصة وان الموسم السياحي الحالي يسير بشكل طبيعي بين لبنان و قبرص و ان السفارة في لبنان تصدر مناة التأشيرات اسبوعياً كما و اتفقا على العمل الدائم من اجعل تطوير العلاقات بين البلدين.