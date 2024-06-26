الحرارة تلامس الـ38 درجة.. وتحذير!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات و استقرار في درجات الحرارة على الساحل وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحر ، بينما تنخفض في الداخل وعلى المرتفعات لكنها تبقى أعلى من معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح أحيانا ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق بخاصة على الجبال الشمالية خلال الليل.

وجاء في النشرة الاتي :

-الحالة العامة: لا يزال لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير كتل هوائية حارة مصدرها شبه الجزيرة العربية والعراق، والتي تؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية ، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر حتى يوم السبت ، حيث تبدأ بالانحسار تدريجيا وتنخفض درجات الحرارة يوم الأحد وتعود الى معدلاتها الموسمية .

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر حزيران في بيروت بين 22 و 30، طرابلس بين 20 و 29، وفي زحلة بين 16 و 32.

تحذير: نحذر من التعرض لأشعة الشمس ومن اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية الداخلية ومن ترك الاطفال والمواد القابلة للاشتعال في السيارات المقفلة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات و ارتفاع بسيط في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية حيث تلامس ال 38 درجة، كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة بخاصة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر.

الخميس: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات و استقرار في درجات الحرارة على الساحل وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحر ، بينما تنخفض في الداخل وعلى المرتفعات لكنها تبقى أعلى من معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح أحيانا ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق بخاصة على الجبال الشمالية خلال الليل.

الجمعة: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الساحلية والتي تصبح أعلى من معدلاتها الموسمية ، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحر كما تنشط الرياح أحيانا ابتداء من بعد الظهر،و يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الشمالية خلال الفترات الصباحية والليلية.

السبت: غائم جزئيا مع بداية انخفاض تدريجي في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، مع ضباب على المرتفعات ورياح ناشطة أحيانا.

-الحرارة على الساحل من 26 الى 31 درجة، فوق الجبال من 19 الى 27 درجة، في الداخل من 21 الى 36 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية الى غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، سيئ أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 70 و 90 %

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 28 درجة.

-الضغط الجوي: 755 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 5,28

-ساعة غروب الشمس: 19،53