الأب أبو كسم يردّ على قبلان: "هذا الكلام بغير محله تجاهنا ولا نقبل به كمسيحيين"!

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قال الأب عبدو أبو كسم، اليوم الأربعاء، في حديث للـ OTV إنّ "البطريرك الراعي أصر على مشاركتي بالندوة في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى لأن بكركي لا تقاطع أحدًا وهي على تواصل مع الجميع."

وأضاف أبو كسم: "لا سوء نية وما حصل غيمة ومرت ولا قطعة ستحصل بين بكركي والطائفة الشيعية وهذا ما اؤكده من جهتنا."

وأردق تعليقًا على كلام الشبخ أحمد قبلان: "هذا الكلام بغير محله تجاهنا ولا نقبل به كمسيحيين، ويا سماحة الشيخ اذا كان هناك ما تقوله لنا فيمكن قوله مباشرة في ما بيننا وأتمنى مقاربة الأمور بعقلانية وهدوء."