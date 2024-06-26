إعلام اسرائيلي يكشف عن "تحديات معقدة" في الحرب مع لبنان!

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كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أنه "إذا اندلعت الحرب مع لبنان فإن الجيش الاسرائيلي لن يكون في ذروة قوته نتيجة 9 أشهر من الحرب على غزة والقتال مع حزب الله".



واعتبرت، أنه "إذا تصاعدت المعركة في لبنان بشكل كبير فستواجه إسرائيل تحديات غير مسبوقة ومعقدة في الجيش والمجتمع والعلاقات الخارجية والاقتصاد".



وأكدت وسائل الإعلام، انه "في حالة تصعيد خطير على الجبهة الشمالية سيتعين على الجيش التعامل مع مسألة "اقتصاد التسليح".

وأضافت، "عملية في الشمال بالتوازي مع القتال في غزة ستشكل تحديات معقدة لجميع الأجهزة في إسرائيل".



ورأت الوسائل، ان "التصعيد في الشمال سُيعّرض الجبهة الداخلية المدنية في إسرائيل لضربات وتهديد لم تواجهه من قبل".