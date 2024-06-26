بيربوك لم تحمل معها أي اقتراح جديد!

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استقبل لبنان وزيرة خارجية المانيا انالينا بيربوك، حيث التقاها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب.

وقالت مصادر رسمية لـ«الجمهورية»، انّ بيربوك لم تحمل معها اي اقتراح او مشروع الماني او اوروبي او اي موقف جديد، بل كرّرت ما سبق واعلنته سابقاً وما يقوله جميع الموفدين والمسؤولين الدوليين في الخارج، حول ضرورة تلافي الحرب بين لبنان وإسرائيل وخفض مستوى التوتر. وأبدت رغبة بلادها في تقديم أي مساعدة ممكنة في هذا الصدد. وأوضحت المصادر، انّ بيربوك تستجمع في جولتها على دول المنطقة كل المعطيات الممكنة للتوصل إلى حلول للتوتر.

لكن المصادر لاحظت انّ لهجة التصعيد تراجعت نسبياً خلال الأيام الماضية، حتى لدى قادة الكيان الإسرائيلي، خصوصاً انّ المسؤولين الأميركيين الكبار من الرئيس الاميركي جو بايدن الى وزير الخارجية انتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد اوستن، يركّزون في لقاءاتهم مع قادة إسرائيل على تلافي الحرب واعتماد الديبلوماسية. وقد ظهر ذلك خلال اليومين الماضيين في لقاءاتهم مع وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت الموجود في واشنطن. وقبل ذلك في مواقف بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين.