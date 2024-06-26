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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 26 حزيران 2024

26
JUNE
2024
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال خبير في الشؤون الأوروبية إن فرنسا تتحول إلى رجل أوروبا المريض حيث مستوى المعيشة فيها يرتبط باستقرار سعر صرف اليورو المستند الى قوة الاقتصاد الألماني، رغم ضعف الاقتصاد الفرنسي، وخطر تعاظم الانقسام بين اليمين واليسار الذي عاد ليتحكم بالحياة السياسية مع تلاشي قوة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. وهذا الانهيار الفرنسي يمكن ان يتحول الى دومينو أوروبي تتساقط معه الحكومات الملتصقة بواشنطن وتظهر فوضى سياسية في برلمانات ربما تعجز عن تشكيل أغلبيات حاكمة لشهور وتتوقع ان تستعيد روسيا مكانتها كشريك أوروبي بقوة الجغرافيا ولو تحت سقف تحويل الموقف من الحرب الأوكرانية الى مجرد موقف سياسي في عدد من الدول الأوروبية، ولكن مع الانكفاء عن تقديم الدعم المالي والتسليحي مقابل عودة النفط والغاز الى التدفق من روسيا نحو أوروبا.

 

خفايا

توقع مصدر دبلوماسي غربي أن تنتهي زيارة وزير حرب كيان الاحتلال الى واشنطن بتفاهم على امرين، الأول عودة الانتظام الى وصول شحنات الأسلحة الأميركية لجيش الاحتلال، والثاني التزام وزارة الحرب ورئاسة الأركان في الكيان بفصل التنسيق العسكري عن أي خلاف سياسي بين الإدارتين في واشنطن وتل أبيب، بحيث تلتزم القيادة العسكرية في الكيان بعدم الإقدام على حملات عسكرية جديدة في غزة وجنوب لبنان إلا بعد التوافق مع القيادة العسكرية الأميركية. وقال المصدر إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لن يمانع هذا الاتفاق، طالما ليس بين يديه معطيات تتيح الذهاب الى حرب وخياره الأمثل هو انتظار ما تبقى من ولاية الرئيس جو بايدن والرهان على رئاسة دونالد ترامب.

 

 

 

 

اللواء: أسرار

لغز

ابلغ رئيس تيار نيابي مسيحي مرجعاً روحياً استياءه من مقاطعة ركنين من طائفته اللقاء الجامع مع الموفد البابوي..

 

غمز
قررت شقيقة نائب يميني السير بتوجه مغاير في السياسة والآداء في المنطقة المتواجدة فيها..

 


همس

طلبت جهة أوروبية نشرة عن نشاط مرجع كبير، لمعرفة استقبالاته التي اقتصرت على لقاء وزير وسفيرين فقط!

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