عناوين الصحف ليوم الأربعاء 26 حزيران 2024

الأخبار: أسيرُنا حرٌّ!
الراعي وجعجع يُفْشِلان لقاء بكركي | مندوب البابا: المسيحيون ينتحرون بخلافاتهم
البيسري في دمشق يبحث ملفات النازحين: ميقاتي يواصل الهروب من التواصل المباشر
الجمهورية: بارولين: الفاتيكان لن يترك لبنان
"لنتمكن جميعنا من حل أزمة الرئاسة"
النهار: رسالة "المقاومة" للفاتيكان: الهجوم الأعنف على بكركي!
اللواء: واشنطن تنصح غالانت بتجنُّب الحرب مع حزب الله.. ونتنياهو يعد جنود الشمال «بالنصر»!
بكركي لا ترغب بقطيعة مع المجلس الشيعي.. ولبنان يطلب التمديد لليونيفيل
البناء: بعد ترامب ونتنياهو… ماكرون يحذّر من حرب أهلية في فرنسا إذا خسر الانتخابات / واشنطن تمسك الثور «الإسرائيلي» الهائج من قرنيه حرصاً على عدم تكسيرهما شمالاً / تراجع مبادرة بايدن يتزامن مع تراجع قرع طبول الحرب… والفضل لتهدئة العجز /
الديار: الفاتيكان يؤكد على اهمية انتخاب الرئيس من بكركي والمرجعية الشيعية غابت عن اللقاء
أبو كسم لـ «الديار»: زرنا الخطيب وقلنا له «قلبنا كبير وأتينا للمصالحة»
l'orient le jour: Les chiites boycottent le « sommet spirituel » de Bkerké et s'en prennent à l'Église
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: موجة رفض داخل الجيش الإسرائيلي للخدمة العسكرية في غزة
الرفض حتى الآن بسبب إهمال الأسرى لدى «حماس»... لكن هناك أيضاً رافضون للاحتلال
الأنباء الكويتية: صيف لبنان مستمر وحرارته لا ترتبط بالتهديدات الإسرائيلية بتوسيع الحرب
بري قلق ومتخوف من شهر حاسم.. وبارولين يشيع الأمل باللقاءات السياسية والإنسانية
الوطن السورية: غالانت أصر على تغيير الواقع في الشمال.. وأوستن: العواقب وخيمة.. قوات الاحتلال تواصل حرب الإبادة وتستهدف خمسة مراكز لإيواء النازحين