عناوين الصحف ليوم الأربعاء 26 حزيران 2024

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الأخبار: أسيرُنا حرٌّ!

الراعي وجعجع يُفْشِلان لقاء بكركي | مندوب البابا: المسيحيون ينتحرون بخلافاتهم

البيسري في دمشق يبحث ملفات النازحين: ميقاتي يواصل الهروب من التواصل المباشر





الجمهورية: بارولين: الفاتيكان لن يترك لبنان

"لنتمكن جميعنا من حل أزمة الرئاسة"

النهار: رسالة "المقاومة" للفاتيكان: الهجوم الأعنف على بكركي!

اللواء: واشنطن تنصح غالانت بتجنُّب الحرب مع حزب الله.. ونتنياهو يعد جنود الشمال «بالنصر»!

بكركي لا ترغب بقطيعة مع المجلس الشيعي.. ولبنان يطلب التمديد لليونيفيل



البناء: بعد ترامب ونتنياهو… ماكرون يحذّر من حرب أهلية في فرنسا إذا خسر الانتخابات / واشنطن تمسك الثور «الإسرائيلي» الهائج من قرنيه حرصاً على عدم تكسيرهما شمالاً / تراجع مبادرة بايدن يتزامن مع تراجع قرع طبول الحرب… والفضل لتهدئة العجز /

الديار: الفاتيكان يؤكد على اهمية انتخاب الرئيس من بكركي والمرجعية الشيعية غابت عن اللقاء

أبو كسم لـ «الديار»: زرنا الخطيب وقلنا له «قلبنا كبير وأتينا للمصالحة»

l'orient le jour: Les chiites boycottent le « sommet spirituel » de Bkerké et s'en prennent à l'Église

عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: موجة رفض داخل الجيش الإسرائيلي للخدمة العسكرية في غزة

الرفض حتى الآن بسبب إهمال الأسرى لدى «حماس»... لكن هناك أيضاً رافضون للاحتلال



الأنباء الكويتية: صيف لبنان مستمر وحرارته لا ترتبط بالتهديدات الإسرائيلية بتوسيع الحرب

بري قلق ومتخوف من شهر حاسم.. وبارولين يشيع الأمل باللقاءات السياسية والإنسانية

الوطن السورية: غالانت أصر على تغيير الواقع في الشمال.. وأوستن: العواقب وخيمة.. قوات الاحتلال تواصل حرب الإبادة وتستهدف خمسة مراكز لإيواء النازحين