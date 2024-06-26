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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 26 حزيران 2024

26
JUNE
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الأخبار: أسيرُنا حرٌّ!

الراعي وجعجع يُفْشِلان لقاء بكركي | مندوب البابا: المسيحيون ينتحرون بخلافاتهم
البيسري في دمشق يبحث ملفات النازحين: ميقاتي يواصل الهروب من التواصل المباشر

 

 

 

الجمهورية: بارولين: الفاتيكان لن يترك لبنان
"لنتمكن جميعنا من حل أزمة الرئاسة"

 

 

 

 

النهار: رسالة "المقاومة" للفاتيكان: الهجوم الأعنف على بكركي!

 

 

 

 

اللواء: واشنطن تنصح غالانت بتجنُّب الحرب مع حزب الله.. ونتنياهو يعد جنود الشمال «بالنصر»!
بكركي لا ترغب بقطيعة مع المجلس الشيعي.. ولبنان يطلب التمديد لليونيفيل

 

 

 


البناء: بعد ترامب ونتنياهو… ماكرون يحذّر من حرب أهلية في فرنسا إذا خسر الانتخابات / واشنطن تمسك الثور «الإسرائيلي» الهائج من قرنيه حرصاً على عدم تكسيرهما شمالاً / تراجع مبادرة بايدن يتزامن مع تراجع قرع طبول الحرب… والفضل لتهدئة العجز /

 

 

 

 

الديار: الفاتيكان يؤكد على اهمية انتخاب الرئيس من بكركي والمرجعية الشيعية غابت عن اللقاء
أبو كسم لـ «الديار»: زرنا الخطيب وقلنا له «قلبنا كبير وأتينا للمصالحة»

 

 

 

 

l'orient le jour: Les chiites boycottent le « sommet spirituel » de Bkerké et s'en prennent à l'Église

 

 

 

عناوين بعض الصحف العربية

 

الشرق الأوسط السعودية: موجة رفض داخل الجيش الإسرائيلي للخدمة العسكرية في غزة
الرفض حتى الآن بسبب إهمال الأسرى لدى «حماس»... لكن هناك أيضاً رافضون للاحتلال

 

 


الأنباء الكويتية: صيف لبنان مستمر وحرارته لا ترتبط بالتهديدات الإسرائيلية بتوسيع الحرب
بري قلق ومتخوف من شهر حاسم.. وبارولين يشيع الأمل باللقاءات السياسية والإنسانية

 

 

 

الوطن السورية: غالانت أصر على تغيير الواقع في الشمال.. وأوستن: العواقب وخيمة.. قوات الاحتلال تواصل حرب الإبادة وتستهدف خمسة مراكز لإيواء النازحين

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