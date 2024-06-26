شكوى لبنانية ضد صحيفة «تيلغراف»؟

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

ما زال صدى تقرير تلغراف الذي يزعم تخزين أسلحة تابعة لحزب الله في مطار بيروت يصدح في الأرجاء، حيث كشف سفير لبنان لدى بريطانيا رامي مرتضى أن العمل جارٍ مع مجموعة من المحامين لدراسة شروط تقديم دعوة ضد صحيفة «تيلغراف» البريطانية وفقاً للقوانين المعمول بها ضمن المملكة المتحدة، وبتوجيه من السلطات اللبنانية، والعقوبات حسب السفير مرتضى، تتراوح بين إلزام الصحيفة اعادة المنشورة او «دفع تعويض»، متحدثاً عن ان موقف لبنان قوي، لان ما جاء في التحقيق يستهدف مرفأً حيوياً في لبنان.