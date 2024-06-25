مصادر عين التينة للـ OTV: ما نُقل عن بري في دردشة صحافية ليس دقيقاً

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افادت مصادر عين التينة للـ OTV انه ما نُقل عن الرئيس بري في دردشة صحافية ليس دقيقاً و ان قلقه ليس مرتبطاً بالحرب بل بتراجع الاهتمام الدولي بلبنان مع قرب دخول عدد من الدول الفاعلة على خط الأزمة اللبنانية في أجواء إستحقاقاتها الدستورية

و اضافت المصادر ان كلام بري عن فترة مصيرية وحاسمة جاء لحثّ الأطراف اللبنانيين على التقاط الفرصة لحسم الاستحقاق الرئاسي بالتشاور وجلسات الانتخاب و هو لم يقصد الإيحاء بإحتمال حرب قريبة على لبنان و على ان الوضع في جنوب لبنان، على الرغم من صعوبته يؤكد ان الجبهة لا تزال مضبوطة تحت سقف قواعد الاشتباك