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وزيرة خارجية المانيا بعد لقاء ميقاتي: للتوصل لوقف لاطلاق النار في غزة بما ينعكس حكما وقفا لاطلاق النار في الجنوب

25
JUNE
2024
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رحب رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بوزيرة خارجية المانيا أنالينا بيربوك خلال لقائها في السرايا في مستهل زيارة رسمية الى لبنان، واشار الى إن زيارتها الثالثة للبنان في غضون اشهر "تعبّر عن اهتمام المانيا الشديد للبنان وبالاستقرار فيه وعدم تعريضه للمخاطر".

كذلك شدد رئيس الحكومة على" ضرورة وقف العدوان الاسرائيلي على غزة واعلان وقف اطلاق النار بشكل شامل والعودة الى حل الدولتين وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه، ودعوة المجتمع الدولي الى اتخاذ خطوات ملموسة من اجل التوصل الى حل سياسي للصراع في الشرق الأوسط. كما نتمنى الإستمرار في تمويل وكالة الأونروا ودعمها".

 بدورها قالت الوزيرة الالمانية "إن الوضع على الخط الازرق دقيق والمخاطر قائمة، من هنا ينبغي التعاون بين كل الاطراف لخفض التصعيد والتوصل الى وقف لاطلاق النار في غزة بما ينعكس حكما وقفا لاطلاق النار في الجنوب".

شارك في اللقاء سفير المانيا في لبنان كورت جورج شتوكل-شتيلفريد والوفد المرافق ومستشارا رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس والسفير بطرس عساكر.

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