بارولين في اللقاء الجامع في بكركي: ليبق لبنان نموذج تعايش ووحدة وانا هنا للمساعدة في حلّ أزمته

شدد امين سر الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين على ان "النموذج اللبناني يجب المحافظة عليه في هذه المنطقة التي تشهد اكثر من صراع"، وأمل "بتعاون الجميع للوصول الى مخارج من الأزمة وايجاد حلول تحمل الامل للبنان وشعبه".
وشارك في اللقاء كاثوليكوس الارمن الأرثوذكس آرام الأول كيشيشيان، بطريرك الارمن الكاثوليك رافاييل ميناسيان، بطريرك الروم الكاثوليك يوسف الاول العبسي، بطريرك السريان الارثوذوكس ممثلا بالمطران مار سويريوس روجيه اخرس، بطريرك الروم الارثوذكس ممثلا بالمطران الياس عودة، مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابو المنى، رئيس المجلس الاسلامي العلوي الشيخ علي قدور، السفير البابوي المونسينيور باولو بورجيا ، النائب الرسولي للاتين المطران سيزار اسيان، رئيس طائفة اللاتين المطران ميشال قصارجي، والمطارنة سمير مظلوم، حنا علوان، بولس الصياح، انطوان عوكر. ولم يحضر ممثل عن الطائفة الشيعية بالرغم من دعوة المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى.
كما شارك في اللقاء رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، النائب بيار بو عاصي ممثلا رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع، النائب نديم الجميل ممثلا رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" سامي الجميل.