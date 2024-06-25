"منظمة الطيران الدولي ليس لها أي علاقة بالمطارات"... صيف واعد والارقام في ارتفاع مستمر!

أكد رئيس نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر جان عبود في بيان رد فيه على التقرير الذي ورد في الـ"تلغراف"، بعد تأكيدات المسؤولين اللبنانيين القيمين على مطار بيروت، أن "الوضع الأمني في المطار مستتب لآخر حدود، وكل ما تم تداوله غير ذلك في التقرير هو محض تزوير للحقائق".
وأوضح أن "كل شركة طيران عالمية لديها لجنة خاصة بالسلامة والأمن، وهي قبل إعتماد مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت كأحد خطوطها، ترسل هذه اللجنة وتقوم بالكشف على العنابر والهنغارات وكونتوارات الدخول وعلى آلات السكانر وغير ذلك للتأكد من وضعها السليم".
واشار الى ان "هناك عدد كبير من الشركات العالمية الكبيرة خصوصًا الأوروبية التي تأتي الى مطار بيروت، ولو كان هناك أي التباس أو أي إشكالية ولو كانت صغيرة في أمور السلامة والأمن لما كان سمح لها بإعتماد مطار بيروت"، مشددا على أنه "على الرغم من ذلك، فإن ما حصل زوبعة في فنجان بالنسبة لنا، خصوصًا أن حجوزات السفر الى لبنان لا تزال على نحو تصاعدي، وحركة المطار لم تتراجع، لا بل على العكس فهي على تزايد".
وتمنى عبود أن "يكون الصيف واعدًا، وأن تكون حركة المغتربين وحركة اللبنانيين الذين يعملون في الخارج في إزدياد، وبالتالي إستمرار قدومهم إلى لبنان ودعم إقتصاد ومالية البلد".