"ماذا كانوا ينتظرون؟"... شريم: لماذا ترك المطار حتى وصل الى هذه الدرجة من الاهمال ؟

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كتبت الوزيرة السابقة غادة شريم عبر حسابها على منصة "اكس":

في وسائل الاعلام اليوم تصريح لمدير عام الطيران المدني في مطار رفيق الحريري يقول فيه حرفيا:" حـسـاب المطار￼￼￼ اصبح يـتـغـذى بـاسـتـمـرار، إذ إنــه يقتطع 20% مــن قـيـمـة كــل تــذاكــر الـمـغـادريـن من لبنان، وفقا للقانون رقـم 303 تاريخ 2022/8/8، مــوضــحــا أنــهــا الــمــرة الأولـــى ُتخصص إيرادات معينة لتجهيزات المطار وصيانته. ويـــضيف "لــــــم يـــصـــرف شـــيء حتى الآن مـن حساب المطار أعــلاه، ومن الـمـفـتـرض ان يــبــدأ تـحـويـل الامـــــوال الـى مجلس الإنـمـاء الأسـبـوع المقبل، لنتمكن مـــن إعـــــــادة تــأهــيــل الـــمـــطـــار فـــي الأشــهــر المقبلة"لماذا لم يستفد من هذه الاموال من قبل ؟ لماذا ترك المطار حتى وصل الى هذه الدرجة من الاهمال ؟ ماذا كانوا ينتظرون؟ لماذا لم يؤهل في فصل الشتاء في الفترة التي تكون فيها الحركة بطيئة بدل تركه في هذه الحالة المزرية في فصل الصيف وفصل الحركة العامرة؟ ان كنتم مصرون على عدم فتح مطار ثان اهتموا اقله بالموجود واستثمروا الاموال التي يجنيها المطار من جيوب المسافرين لاراحتهم حتى لا نقول لاراحة غيرهم ….