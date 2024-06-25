living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"ماذا كانوا ينتظرون؟"... شريم: لماذا ترك المطار حتى وصل الى هذه الدرجة من الاهمال ؟

25
JUNE
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كتبت الوزيرة السابقة غادة شريم عبر حسابها على منصة "اكس":

في وسائل الاعلام اليوم تصريح لمدير عام الطيران المدني في مطار رفيق الحريري يقول فيه حرفيا:" حـسـاب المطار￼￼￼ اصبح يـتـغـذى بـاسـتـمـرار، إذ إنــه يقتطع 20% مــن قـيـمـة كــل تــذاكــر الـمـغـادريـن من لبنان، وفقا للقانون رقـم 303 تاريخ 2022/8/8، مــوضــحــا أنــهــا الــمــرة الأولـــى ُتخصص إيرادات معينة لتجهيزات المطار وصيانته. ويـــضيف "لــــــم يـــصـــرف شـــيء حتى الآن مـن حساب المطار أعــلاه، ومن الـمـفـتـرض ان يــبــدأ تـحـويـل الامـــــوال الـى مجلس الإنـمـاء الأسـبـوع المقبل، لنتمكن مـــن إعـــــــادة تــأهــيــل الـــمـــطـــار فـــي الأشــهــر المقبلة"لماذا لم يستفد من هذه الاموال من قبل ؟ لماذا ترك المطار حتى وصل الى هذه الدرجة من الاهمال ؟ ماذا كانوا ينتظرون؟ لماذا لم يؤهل في فصل الشتاء في الفترة التي تكون فيها الحركة بطيئة بدل تركه في هذه الحالة المزرية في فصل الصيف وفصل الحركة العامرة؟ ان كنتم مصرون على عدم فتح مطار ثان اهتموا اقله بالموجود واستثمروا الاموال التي يجنيها المطار من جيوب المسافرين لاراحتهم حتى لا نقول لاراحة غيرهم ….

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   