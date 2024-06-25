living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اسرائيل رفضت تعديلات حماس... والحرب مع لبنان ستوسّع الصراع

25
JUNE
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كشف نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج، موسى أبو مرزوق، أنّ الجيش الإسرائيلي "رفض التعديلات التي قدمتها الحركة على المقترحات المقدمة من الوسطاء".

وقال أبو مرزوق، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إنّ حماس قدّمت "ورقة متكاملة بشأن موضوع إبرام صفقة تبادل أسرى، بعدما قامت ببعض التعديلات عليها، لتتوافق مع قرار مجلس الأمن وقرارات محكمة العدل الدولية، ولكن إسرائيل لم توافق عليها".

وأضاف أنّ الحركة "وافقت على قرار مجلس الأمن، وكذلك على مقترحات الرئيس الأميركي جو بايدن التي عرضها، وصاغت الرد ضمن تلك القرارات"، لكنّ المقترح الأميركي "لم يكن يعبّر بشكل حقيقي عن موقف إسرائيل".


وأوضح أبو مرزوق أنّ "إسرائيل لم توافق حتى اللحظة على ما جاء في قرار مجلس الأمن، أو ما ذكره الرئيس بايدن، وتصرّ على أن تكون الحرب مفتوحة"، مشيراً إلى أنّ "الجهود القطرية التي تقود عملية الوساطة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي لا زالت تُبذل من أجل جسر الهوة بين الطرفين".

كما بيّن أنّ حركة حماس "ليس لديها أي شروط للتوصل لوقف إطلاق النار"، مضيفاً أنّها "تريد وقف العدوان وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة بالكامل".

وتابع أبو مرزوق أنّ الحركة تطالب أيضاً "ببدء عجلة الإعمار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية التي أقرتها كل قرارات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى كسر الحصار على قطاع غزة وعقد صفقة تبادل الأسرى".

وشدّد، في الإطار، على أنّ حماس "منفتحة على كل هذه الأمور"، وأنّ "هذه المطالب ممكنة في حال تخلت إسرائيل عن رغبتها في استمرار الحرب".

وفي السياق، أكّد أبو مرزوق لـ"سبوتنيك" أنّ "الحركة لا زالت مصرة على وجود روسيا كإحدى الدول الراعية أو الضامنة لأي اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل".

وقال إنّ حركة حماس "تريد أن تكون روسيا ضامنة لوقف إطلاق النار وإنهاء التفرد الأميركي في الصراع في منطقة الشرق الأوسط، لأنّ أميركا تنحاز كلياً لجانب إسرائيل".

وأشار إلى أنّ حماس "تريد دولاً منصفة وعادلة، لتكون ضامنة لاتفاقيات وقف إطلاق النار"، مؤكداً أنّه "ليس هناك خيارات أخرى غير مقاومة الجيش الاسرائيلي والتصدي للعدوان".

كما أكّد أبو مرزوق أنّ "الحركة لم تطلب أي مساعدات عسكرية من روسيا في ظل الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة"، موضحاً أنّ "قطاع غزة، هو الذي يصنع سلاحه"، مضيفاً أنّ "المعركة لا تحتاج طلب دعم".

وفيما يتعلق بملف الوحدة الوطنية الفلسطينية، صرح عضو المكتب السياسي لحركة حماس، بأنّ الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، "سوف يزور موسكو قريباً، وسيبحث هناك بهذا الملف".

وقال أبو مرزوق إنّه "سيكون هناك نقاش بشأن مسألة الوحدة الوطنية الفلسطينية، خلال زيارة عباس، لأنّها شرط أساسي من أجل تحقيق مصالح الشعب الفلسطيني والانتصار في المعركة الحالية".

وأضاف أنّ "دعوة روسيا الفصائل الفلسطينية بعد عدة شهور من الحرب في غزة، كانت خطوة جيدة"، حيث جرى "التوافق وإصدار بيان لهذه الفصائل بأن يكون الاجتماع القادم من أجل استكمال الوحدة الوطنية الفلسطينية، على مستوى الحكومة الفلسطينية، ومستوى منظمة التحرير الفلسطينية".

وتابع، "لكن للأسف الشديد كان هناك تفرد في القرار مباشرة بعد اجتماع موسكو لمحمود عباس، حيث شكل حكومة محمد مصطفى، والتي رُفضت من الجميع".

أمّا بشأن ما يحدث على الجبهة اللبنانية، فأكّد أبو مرزوق أنّه إذا أقدم "الجيش الاسرائيلي على هجوم واسع على لبنان، فإنّ ذلك "يُنذر ببدء حرب إقليمية بمشاركة القوات الأميركية".

وأضاف أنّ "ذلك الأمر سيؤدي في النهاية إلى هزيمة إسرائيل والولايات المتحدة في المنطقة بكل تأكيد".

وبيّن أبو مرزوق أنّ "حماس وحزب الله يواجهان نفس العدو"، قائلاً: "نحن أمام عدو واحد، وإذا حدثت حرب مع لبنان فإنّ هذا الصراع سيتسع".

والتقى أبو مرزوق، الذي يقوم بزيارة للعاصمة الروسية موسكو، مساء امس الإثنين، مع الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي للشرق الأوسط وبلدان أفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، في مقر وزارة الخارجية الروسية في موسكو.

وتبذل القاهرة والدوحة وواشنطن جهود وساطة بين حركة "حماس" والجيش الإسرائيلي، منذ بدء الحرب في تشرين الأول الماضي، من أجل الاتفاق على إعادة الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتكثفت هذه الجهود في الآونة الأخيرة، خاصةً بعد إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن، في آخر أيار الماضي، عن خطة جديدة اقترحتها حكومة الجيش الاسرائيلي لوقف الحرب في قطاع غزة، وهي تتكون من 3 مراحل، لكن هذه الخطوة تواجه تعنّتاً إسرائيلياً، إذ يرفض نتنياهو القبول بوقف كامل لإطلاق النار.

الميادين
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   